– Jeg synes ikke vi burde ha milliardærer. Det sier Zohran Mamdani (33) til NBC-programmet «Meet the Press» søndag, ifølge Bloomberg.

– Fordi, ærlig talt, det er så mye penger i en tid med slik ulikhet, og til syvende og sist trenger vi mer av likhet i hele byen vår, i hele staten vår og i hele landet vårt, utdyper han.

Den unge sosialisten sjokkerte da han nylig vant Demokratenes nominasjon til ordførervervet i New York.

Han ble kort tid etter omtalt som «en gal kommunist» av president Donald Trump. Nå tar han altså til orde for en verden uten milliardærer.

Han står også fast ved sin kritikk av inntektsulikheten i New York. Videre forsvarer han sin fordømmelse av Israels politikk, og han nekter å fordømme uttrykket «globaliser intifadaen», som er støtende for mange jøder, skriver Bloomberg.

Slår tilbake mot Trump

Søndag følger Trump opp med å varsle økt sjanse for at føderal finansiering holdes tilbake for New York dersom Mamdani velges i november.

– Han må gjøre det rette, ellers får de ingen penger, sa Trump på Fox News’ «Sunday Morning Futures», ifølge nyhetsbyrået – og omtalte igjen Mamdani som «kommunist».

Den kommunistiske merkelappen tilbakevises kontant av Mamdani. Han sier han kaller seg selv en «demokratisk sosialist» og at Trumps kommentarer bare er «forsøk på å distrahere».

– Jeg har allerede måttet begynne å venne meg til at presidenten snakker om hvordan jeg ser ut, hvordan jeg høres ut, hvor jeg kommer fra, hvem jeg til syvende og sist er, sier Mamdani til NBC-programmet.

«En 100 prosent kommunistisk galning er på vei til å bli New Yorks ordfører. Vi har hatt radikale venstrevridde før, men dette begynner å bli litt latterlig. Han ser forferdelig ut, stemmen hans skjærer i ørene, og han er ikke særlig smart,» skrev Trump i et innlegg på Truth Social etter Mamdanis seier.