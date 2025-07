Det canadiske finansdepartementet opplyser i en uttalelse søndag at landet går vekk fra den aktuelle skatten.

Canadas statsminister Mark Carney og USAs president Donald Trump vil gjenoppta handelsforhandlingene med sikte på å bli enige om en avtale innen 21. juli, heter det i en uttalelse fra departementet.

Fredag i forrige uke sa Trump at han hadde stanset handelssamtalene med Canada – og skyldte på at landet har innført en ny skatt på amerikanske selskaper.

– Vi har nettopp blitt informert om at Canada, et land som er svært vanskelig å handle med, har kunngjort at de vil innføre en skatt på digitale tjenester for våre amerikanske teknologiselskaper, skrev Trump på Truth Social.