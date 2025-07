Agenter for den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) tilbyr ukrainske tenåringer raske penger for å fotografere militære mål og plassere bomber. Rekrutteringen skjer gjennom meldingsapper som Telegram og WhatsApp, skriver Financial Times.

RUSSISK DRONEANGREP: Drepte 18 i den ukrainske byen Dnipro tirsdag i forrige uke. Foto: NTB

Senest i forrige uke arresterte Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) en 16-åring på stedet da han skulle ta bilder ved et forsvarsanlegg i Dnipro, med anklager om spionasje. SBU hevder at FSB-agenter hadde foret telefonen hans med koordinater, med instruksjoner om å fotografere ukrainske troppers posisjoner og sende dataen via krypterte kanaler.

Flere hundre arrestert

Etterforskere tror etterretningen kunne ha blitt utnyttet til å guide russiske missil- eller droneangrep, og 16-åringen står ifølge avisen nå tiltalt for høyforræderi.

Talsperson for SBU Artem Dekhtiarenko påpeker overfor Financial Times at tilfellet ikke er enkeltstående, og anslår at byrået siden i fjor vår har arrestert over 700 personer tilknyttet spionasje, ildspåsettelse og planlagt bombing, fjernstyrt av FSB-agenter. Rundt 175 – hver fjerde – var under 18 år.

– De fleste arresterte visste hva de gjorde, men noen ble lurt. Mindreårige kan ikke forutse konsekvensene av sine handlinger, noe som gjør dem spesielt sårbare for russisk rekruttering, sier han.

Advarer i masse-SMS

Høytstående offisielle tjenestepersoner i Kyiv hevder overfor avisen at Kreml systematisk henvender seg mot sårbare unge, gjerne foreldreløse som er internt fordrevne og sliter økonomisk.

Problemet har blitt så stort at ukrainske myndigheter har startet en landsomfattende informasjonskampanje, hvor advarsler sendes ut som masse-SMS og formidles via plakater langs motorveier og på offentlig transport.

Russisk påvirkning starter med at en anonym bruker tar kontakt på en meldingsapp. Når kontakten er etablert, blir den enkelte ungdom tilbudt mellom 100 og 1.000 dollar, avhengig av størrelsen på oppdraget som kan variere fra fotografering til utplassering av bomber og ildspåsettelse av energiinfrastruktur og vervekontorer.

Menneskerettigheter

Samtidig vekker det ifølge Financial Times bekymringer blant menneskerettighetsforkjempere og juridisk ekspertise at mange av barna tiltales og rettsforfølges som om de var voksne. Under ukrainsk unntakstilstand kan personer tiltalt for sabotasje, terrorisme eller høyforræderi i verste fall få livsvarig fengsel.

KYIV-PRESS: Mot sjefen for Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU). Vasyl Malyuk. Foto: NTB

Seniorforsker Julia Gorbunova i Human Rights Watch understreker at ukrainske myndigheter er forpliktet til å behandle barna i tråd med internasjonale standarder for ungdomsrett.

– Fengsling av barn skal kun brukes som siste utvei, og de skal ha juridisk bistand fra øyeblikket de bekreftes å være mindreårige, sier hun.

Ifølge SBU har tiltalte for høyforræderi fått slik bistand, men generalløytnant og byråets toppsjef Vasyl Malyuk påpeker overfor avisen samtidig presset fra Kyiv for å reagere tydelig overfor kollaboratører uansett alder.

– For oss er de landsforrædere, sier han.