Jonas Gahr Støre langer ut mot opposisjonen og Høyres skatteløfte, skriver Børsen.

Han mener skattekuttene som Høyre og Frp lover, ikke er realistiske å finansiere.

– Skattekuttkonkurransen tar stadig nye vendinger. Først var det 60 milliarder, så var det 50 og nå sier Frp at det uansett er for lite, sier Støre.

Han legger til at det er løfter de ikke har råd til, eller ikke forteller hvordan de skal finansiere.

Nato spiser opp budsjettet

Samtidig peker han på at økte forsvarsutgifter vil spise av handlingsrommet i budsjettet, som følge av Natos nye mål om 5 prosent av BNP til forsvar.

– Nå kommer forsvarsutgifter til å ta mer av den handlefriheten, og da blir det mindre å bevilge til andre gode formål, sier Støre.

Han understreker at viktige områder likevel skal prioriteres.

– Vi vil alltid prioritere kommunene, for der er barn og oppvekst og eldre. Vi vil prioritere sykehus, for der ligger helse, som er viktig for oss. Men potten til det kommer til å bli mindre, fordi vi allerede har gitt prioritet til forsvar, sier han til avisen.

Også Donald Trumps planlagte tollsatser skaper uro for regjeringen.

– Jeg synes de møtene har vært konstruktive og med en god tone, men jeg sier at vi må regne med at det kan bli økt toll 9. juli. Vi skal gjøre alt det vi kan for at vi ikke opplever det, men vi må være nøkterne, sier Støre.