– Det viktigste lovforslaget gjør for de neste årene, er å videreføre de fleste utgående skattebestemmelsene – og dermed hindre en kraftig og brå finanspolitisk innstramning. Bestemmelsene som gjør det lettere for bedrifter å kostnadsføre investeringer raskt kan øke investeringene på kort sikt – men trolig på bekostning av investeringer senere, fortsetter Seif.

Les også – Budsjettbløff om USAs underskudd Senatets forslag til budsjett er ingen økonomisk katastrofe for statsunderskuddet, skriver The Wall Street Journal.

Høytlesning og heftig debatt: – Må bli enige Trumps skattepakke skaper rabalder i Kongressen, mens markedet følger med på inflasjonstall, sentralbankmøter og Norges Banks valutasalg.

– Utviklingen vil sjokkere deg USA må selge gjeld som verden ikke vil kjøpe, påpeker Ray Dalio, og åpner for at kreditorer risikerer kutt i betalingene.

– Tollinntekter dekker mye

CNBC viser videre til strategene i Citi, som i et notat sist onsdag skrev at Trump-admnistrasjonens skatteforslag vil gi amerikansk økonomi vind i seilene.

«På kort sikt bør handelsavtaler og vedtaket av det (netto stimulerende) skatteforslaget i juli øke forventningene til veksten», gikk det frem av notatet hvor det også ble uttrykt en forventning til rentekutt fra Federal Reserve.

«Vi ser ingen obligasjonskrise i 2025/26, da den ekstra økonomiske belastningen lovforslaget påfører budsjettet i stor grad er finansiert gjennom tollinntekter», het det videre om forslaget som lørdag passerte Senatet med et 51/49-flertall.

Les også Knallhardt Musk-angrep: – Han er tidenes mest subsidierte USAs president Donald Trump svarer Elon Musk med nytt, knallhardt angrep, og truer med å fjerne alle støtteordninger til hans selskaper.

Nye angrep fra Musk: – Fullstendig galskap Elon Musk kommer med nye angrep mot president Donald Trumps «big, beautiful bill». – Vil ødelegge millioner av jobber, skriver han.

Trump-pakke nærmer seg: – Ny tautrekking og kamp Donald Trump har som mål å signere den omstridte Big Beautiful Bill innen 4. juli.

Nedgraderte USAs gjeld

Samtidig mangler «big, beautiful bill» altså ikke på kritikere, og uavhengige Congressional Budget Office (CBO) har anslått at lovforslaget vil øke det føderale underskuddet med minst 3.000 milliarder dollar det neste tiåret.

KRITISK: Ansvarlig for føderal amerikansk skattepolitikk i tenketanken Tax Foundation, Erica York. Foto: LinkedIn

Frykten for dette underskuddet var én av årsakene til at Moody’s i medio mai nedgraderte USAs kredittrating – ved siden av økende statsgjeld og stigende renteutgifter.

Byrået advarte om at det årlige underskuddet kan vokse fra 6,4 prosent av BNP i 2024 til 9 prosent innen 2035, og at gjelden kan nå 134 prosent av BNP i samme periode.

Videre er den finansielle bærekraften i lovforslaget en bekymring også i Morgan Stanley og den internasjonale tenketanken Tax Foundation.

Tenketankens ansvarlige for føderal amerikansk skattepolitikk, Erica York, understreker overfor CNBC at mange av skattekuttene er «kompliserte og dårlig utformet ved at noen yrkesgrupper får kutt, mens andre ikke får noe.»