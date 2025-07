En mer effektiv stat er mulig

For Høyre er skattelette velferd. Velferd handler ikke bare om hva staten gir, men om hva du får til med dine egne penger. Å få månedsbudsjettet til å gå opp, ha råd til en middag ute eller en opplevelse med barna, burde ikke være et privilegium. Det burde være en selvfølge.

Statsministeren mener skattekutt betyr at velferden blir dårligere. Men denne regjeringen er et levende bevis på at mer skatter ikke betyr bedre velferd. Skoleresultatene går ned. Kriminaliteten øker, men det blir færre politifolk i gatene.

Bare i fjor brukte staten 90 milliarder kroner på budsjettstøtte og subsidier. Samtidig tok man inn 21 milliarder i formuesskatt på norske arbeidsplasser. Det betyr at for hver hundrelapp staten tok inn i formuesskatt fra norske eiere, delte staten ut 430 kroner i støtte. Dette bør være et tankekors for alle som hevder at det er «umulig» å kutte i formueskatten.

Vi bygger ikke fremtidens næringsliv ved å ta fra dem som lykkes og skape verdier, og dele ut til dem som er flinkest til å skaffe seg subsidier.

Høyre heier på dem som bygger landet. Der venstresiden kappes om å øke skattene, vil vi bygge landet sterkere gjennom lavere skatt og smartere prioriteringer.

Støre og Arbeiderpartiet lanserer stadig nye valgløfter som vil koste mange titalls milliarder. Og med deres logikk finnes det bare én løsning: Økte skatter.

Høyre tror på en annen vei og lover en annen vei. Ikke mer stat, men en bedre stat. En mer effektiv stat.

Det er helt fair at Arbeiderpartiet og Høyre her er grunnleggende uenig:

Vi tror på at staten kan drives bedre enn i dag. Og vi tror det er mulig å få mer igjen for pengene – slik at du og familien din kan beholde mer av egne penger.

Nikolai Astrup (H)

Stortingsrepresentant