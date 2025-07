Snakket sammen for første gang på over 3 år

Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin har for første gang siden 2022 hatt en telefonsamtale, som varte over to timer, skriver Bloomberg.

De to lederne vil samarbeide videre om Iran-spørsmålet.

Samtalene mellom Macron og Putin kan skape uro i Kyiv, som har kjempet for å holde på støtten fra vestlige allierte siden Donald Trump vendte tilbake til Det hvite hus i januar.

Kreml bekrefter samtalene, og uttaler at lederne vil holde kontakten for mulig koordinering.

Både Putin og Macron understreket ifølge Kreml at Russland og Frankrike, som faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd, har et spesielt ansvar for å ivareta internasjonal fred og stabilitet.

Vestlig tilsidesettelse

«Begge fremhevet det spesielle ansvaret til Russland og Frankrike, som faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd, for å opprettholde internasjonal fred og stabilitet», ifølge Kreml.

Putin omtalte samtalene som innholdsrike, og benyttet anledningen til å gjenta Russlands krav til en løsning på Ukraina-konflikten.

Samtidig fastholdt han det russiske synet på at en løsning på krigen må ta hensyn til de grunnleggende årsakene til Ukraina-krisen, samt bygge på de nye territorielle realitetene.

På spørsmål om Ukraina viste Putin igjen til Russlands påstand om at konflikten bunner i mange års vestlig tilsidesettelse av russiske sikkerhetsbekymringer.