Iran avslutter samarbeid med FNs atomenergibyrå

Mot slutten av juni vedtok Irans nasjonal forsamling å stanse samarbeidet med IAEA. Siden har forslaget også fått grønt lys i Vokterrådet og det iranske sikkerhetsrådet, som ledes av Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

Iran har vært kritiske til IAEA helt siden både Israel og USA angrep iranske atomanlegg. Landet er spesielt kritisk til at byrået ikke har fordømt angrepene.

Iran avviser påstander fra Israel og USA om at landet var i ferd med å utvikle en atombombe før Israel angrep landet for snart to uker siden. Etterretningskilder i USA sa kort tid før USAs angrep at Iran var opptil tre år unna å kunne produsere våpen.

Iran insisterer på at landet har all rett til å ha et sivilt atomprogram.