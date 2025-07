USA intensiverer jakten på et omfattende kriminelt nettverk som anklages for å bruke stjålet kryptovaluta til å finansiere Nord-Koreas atomvåpenprogram, skriver Financial Times.

I en kommende rettssak har amerikanske påtalemyndigheter til hensikt å vise at en sanksjonert gruppe knyttet til Nord-Korea skal ha stjålet rundt 620 millioner dollar i et kryptotyveri i 2022. USAs finansdepartement uttalte nylig at det Kambodsja-baserte finanskonglomeratet Huione Group vil svartelistes for angivelig å ha hvitvasket 4 milliarder dollar i stjålne digitale midler for Lazarus-gruppen.

– Huione Group fungerer som et kritisk knutepunkt for hvitvasking av utbytte fra cyberangrep utført av Nord- Korea, het det i uttalelsen som uttrykte et mål om å stenge Huiones tilgang til det amerikanske finanssystemet.

– Rekord i fjor

Nord-Korea har blitt en ledende aktør innen internasjonal nettkriminalitet. Financial Times hevder Washington anser landet som en av verdens største cybertrusler – ved siden av Russland, Kina og Iran.

KRYPTOFINANSIERT? Nord-koreanske missiler. Her fra en oppskytning i mai i år. Foto: NTB

USA mistenker ifølge avisen at Lazarus-gruppen har stjålet milliarder av dollar over nesten 20 år for å finansiere Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Landets estimerte bytte på 1,34 milliarder dollar i stjålet kryptovaluta i fjor er rekord, og skaper bekymring for at inntektene blir brukt til å finansiere spredning av våpen, sier Victor Cha, direktør for geo- og utenrikspolitikk og Korea-ekspert ved tankesmien Center for Strategic and International Studies.

Lazarus-gruppen ble sanksjonert av USA i 2019, og har tidligere blitt knyttet til det globale løsepengeviruset «WannaCry» og tyveriet av 81 millioner dollar fra Bangladesh-kontoen hos Federal Reserve Bank of New York.

Tidligere i år anklaget FBI Nord-Korea for å ha stått bak et tyveri av kryptovaluta for 1,5 milliarder dollar.

Tornado Cash

Den forestående hvitvaskingssaken involverer ifølge rettsdokumenter Financial Times viser til kryptotjenesten Tornado Cash. En av medgründerne, Roman Storm, ble i 2023 siktet av USAs justisdepartement for bevisst å ha tilrettelagt for hvitvasking av mer enn én milliard dollar via tjenesten etter å ha skjult historikken av blokkjede-transaksjoner.

INVOLVERT? USAs påtalemyndigheter mener krypto-appen Tornado Cash tilrettelegger for hvitvasking. Foto: Bloomberg

Aktoratet hevdet da at Storm og andre Tornado Cash-gründere mente Lazarus-gruppen sto bak hackingen av Ronin Network, som støtter det blokkjede-baserte videospillet «Axie Infinity.» Ifølge justisdepartementet skal de også ha trodd midlene kunne bli brukt til det nord-koreanske programmet for masseødeleggelsesvåpen.

Før saken som skal opp for retten nå i juli har Storm erklært seg ikke skyldig, og ytterligere rettsdokumenter viser ifølge avisen at hans advokater vil ha all henvisning til Lazarus-gruppen utelukket grunnet manglende bevis og relevans.