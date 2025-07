Ukraina har denne uken innkalt en høytstående diplomat fra USAs ambassade i Kyiv etter at Det hvite hus plutselig besluttet å stanse flere leveranser av avanserte våpen, skriver Financial Times.

«Enhver forsinkelse eller nøling med å støtte Ukrainas forsvarsevne oppmuntrer bare aggressoren til å fortsette krigen og terrorhandlingene, i stedet for å søke fred», ifølge Ukrainas utenriksdepartement.

Lavere våpenlager

Blant våpnene som nå holdes tilbake, er avskjæringsraketter til Patriot-luftvern, presisjonsstyrt artilleri, Hellfire-missiler og missiler brukt av Ukrainas F-16-jagerfly. Beslutningen skal skyldes bekymring for USAs egne våpenlagre, som begynner å bli lave.

Ukrainsk tjenestemenn advarer om at stoppet vil gjøre sivil infrastruktur mer sårbar og påvirke den strategiske planleggingen betydelig.

Beslutningen om å holde tilbake våpnene skal ha blitt tatt allerede i juni, men trer først i kraft nå. Enkelte forsendelser var allerede på vei da de ble stoppet. Kreml skal være godt fornøyde med det amerikanske valget.

«Jo mindre våpen som leveres til Ukraina, desto raskere vil invasjonen ta slutt», skal Kremls talsperson Dmitry Peskov ha sagt.

Angriper raskere

Institute for the Study of War mener på sin side at stansen neppe vil føre til en snarlig fred.

«Beslutninger om å holde tilbake avgjørende hjelp til Ukraina vil neppe bidra til en våpenhvile».

Russland har ifølge avisen betydelig oppgradert sine iransk-inspirerte droner, som nå angriper raskere og med større presisjon. Luftangrepene har økt dramatisk, og Russland kan på én dag sende like mange droner som de tidligere brukte en måned på og mangelen på Patriot-luftvern gjør det vanskeligere for Ukraina å forsvare seg.