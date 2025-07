– Dette med at Powell unnlater å kommentere når han vil gå, er en slags forsvarsmekanisme. Min gjetning er at han ikke ser det i sin egen interesse – men egentlig i Feds interesse – å engasjere seg med presidenten i det hele tatt, sier Sarah Binder, professor i statsvitenskap ved George Washington University.

Les også Trump kaller Powell dum Sentralbanksjef Jerome Powell er dum, har gjort en dårlig jobb og det ville vært flott hvis han går av, sier USAs president Donald Trump.

– Rentefallet skyldes ikke Trump Dollaren er på det svakeste på tre år og rentemarkedet venter flere Fed-kutt. Grunnen er ikke Trumps Powell-korstog, tror Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Trump angriper igjen: – Han er en dumskalle Donald Trump retter igjen kraftig skyts mot USAs sentralbanksjef Jerome Powell, og sier han «kanskje må tvinge frem noe.»

– Politisk nikkedukke

Blir Powell sittende i Fed-styret, kan han stadig påvirke pengepolitiske beslutninger i rentekomitéen (Federal Open Market Committee – FOMC), der han har samarbeidet med de fleste i flere år.

PEKER PÅ TRUMP-PROBLEM: Analysesjef Neil Dutta i Renaissance Macro. Foto: LinkedIn

Rentebeslutninger tas med flertall, og nyhetsbyrået karakteriserer det som uklart hvor mye innflytelse en ny sentralbanksjef ville hatt – spesielt hvis etterfølgeren kommer utenfra.

– Han har opparbeidet seg mye lojalitet blant styremedlemmer og ansatte i Fed, og jeg forventer at de vil være lojale mot ham, sier analysesjef Neil Dutta i Renaissance Macro.

– Problemet Trump har skapt for den neste sentralbanksjefen, er at ønsket om rentekutt er så åpenbart at det blir svært vanskelig for vedkommende. Du fremstår som en politisk nikkedukke, fortsetter han overfor Bloomberg.

Les også Trump kritiserer Powell - krever rentekutt – Hvis vi hadde en sentralbanksjef som forstå hva han gjorde, ville rentene gått ned, sa Donald Trump til journalister fredag.

Trump-presset øker: Ser rentekutt på rekke og rad President Donald Trump langer ut mot Fed-sjefen igjen og igjen. Nå kan Trump snart få viljen sin, med tre rentekutt på kort tid, ifølge nye prognoser.

– USAs renter bør være 1 prosent eller lavere Donald Trump mener USAs sentralbanksjef venter for lenge med å kutte renten og sier at styringsrenten ikke bør være høyere enn på 1 prosent.

TrumpTrump-kandidatene

Presidenten uttalte tirsdag at han har «2-3 toppkandidater» til å ta over som sentralbanksjef, men uten å ville røpe navn. Wall Street Journal-kilder har tidligere trukket frem Kevin Warsh og Keith Hassett som kandidater Trump vurderer. Førstnevnte har sittet i Fed-styret og vært økonomisk rådgiver for president George W. Bush, mens sistnevnte nå leder National Economic Council.

Finansminister Scott Bessent har også blitt spilt inn, mens tidligere Verdensbank-sjef David Malpass og Fed-styremedlem Christopher Waller skal være ytterligere kandidater.

Den rentesensitive amerikanske 2-årige statsobligasjonen faller torsdag 0,03 prosentpoeng til 3,76 prosent, mens Wall Street-futures peker mot forsiktig oppgang fra start i forkant av dagens arbeidsmarkedsrapport – «månedens viktigste» makrotall som slippes én dag tidligere enn vanlig grunnet fredagens nasjonaldagsfeiring.