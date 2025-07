Tirsdag kveld innkasserte president Donald Trump og det republikanske partiet en sier i tautrekkingen om statsbudsjettforslaget One Big Beautiful Bill (OBBB). Da hadde senatet godkjent forslaget. Men å innkassere seieren kan ha vært i tidligste laget.

Fortsatt mangler det republikanske partiet to stemmer for å sikre flertall. Ifølge Wall Street Journal og CNN går totalt fem republikanske representanter mot budsjettet, og det er to for mange.

Presser motstanderne

Speaker Mike Johnson og Trump-staben jobber derfor på spreng for å overtale eller presse disse til å stemme med flokken. CNN melder at grupper av republikanere har vært innkalt til møte i Det hvite hus for å finne en løsning på saken. Trump-administrasjonen har blant annet hentet inn Medicare-topper for å overbevise motstanderne om at Medicare-kuttene ikke vil ramme de mest sårbare gruppene.

Republikanernes problem er særlig at motstanderne er delt i to: De som mener at kuttene er for brutale, og de som mener at budsjettet bruker for mye penger.

De fem som har varslet at de vil stemme mot er Thomas Massie (Kentucky), Keith Self (Texas), Victoria Spartz (Indiana), Andrew Clyde (Georgia) og Brian Fitzpatrick (Pennsylvania). Av disse er Fitzpatrick særlig synlig med sin kritikk av bremsen i Ukraina-støtten. Self og Massie er mest kritisk til størrelsen på underskuddene.

– Ridiculous!!!

Trumps respons på motstanden kom i form av en melding på hans egen meldetjeneste Truth Social: «For Republicans, this should be an easy vote. Ridiculous!!!»

Hvis voteringen skulle ende uten flertall, må budsjettforslaget gjennom en ny behandling før en eventuell ny votering.

Fortsatt uttrykker imidlertid republikanerne håp om at vedtaket kan fattes tidsnok til at Trump kan signere loven i løpet av torsdag kveld amerikansk tid, altså før 4. juli.