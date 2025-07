To franskmenn er tiltalt for spionasje i Iran

De to har vært fengslet i Iran i over tre år. Alle tre anklagene de er tiltalt for, kan medføre dødsstraff.

Iran har ikke bekreftet tiltalen. Diplomatiske kilder bekrefter imidlertid at de har blitt informert.

Frankrike klagde Iran inn for FNs øverste domstol for å få Kohler og Paris løslatt.

De to franske statsborgerne ble pågrepet 7. mai 2022 på det som var den siste dagen av en feriereise til Iran. Kohler er i 40-årene og litteraturlærer, mens partneren hennes, Paris, er i 70-årene.

Iran har hele tiden anklaget dem for spionasje, noe de har avvist på det sterkeste.