Velgerne snur: Nå får Trump skylden

President Donald Trump er nå mer ansvarlig for den amerikanske økonomiens tilstand enn forgjengeren Joe Biden, melder Wall Street Journal og viser til en undersøkelse YouGov har gjennomført for avisen mellom 17. og 20. juni.

Undersøkelsen viser at det nå er mer sannsynlig at selv folk som stemmer på Trump, mener at Trump er mer ansvarlig for dagens økonomiske tilstand enn Biden. 46 prosent av Trump-velgerne mener nå at den sittende presidenten er mer ansvarlig for dagens økonomi enn forgjengeren, mens 34 prosent fortsatt peker på Biden.

Frem til juni var det heller Biden som fikk det meste av skylden.

De som stemte på tidligere visepresident Kamala Harris i presidentvalget i november i fjor, har imidlertid helt siden mars, da YouGov startet med undersøkelsene, vært tydelige på at Trump har ansvaret for den økonomiske tilstanden.

Et flertall av amerikanerne trekker frem tiden som er gått som et argument for at de nå synes økonomien er Trumps økonomi. Mange peker imidlertid også på alle Trumps nye politiske tiltak, inkludert et tollregime der omfang og satser er blitt endret hyppig, som en grunn til å gi Trump enten ære eller skyld.

Innflytelsen overdrives

I en YouGov-undersøkelse fra slutten av juni uttrykker rundt 84 prosent av Trump-velgerne at de er fornøyde med Trumps håndtering av økonomien, mens nær 90 prosent av Harris-velgerne gir tommelen ned.

Selv om presidenter har en viss innflytelse på økonomien, blir denne likevel overvurdert av velgerne, skriver avisen.

– Befolkningen har i lang tid gitt presidenter skylden for så ekstreme ting som bensinpriser, som i stor grad bestemmes på internasjonale markeder, der en president har svært få grep, sier Neale Mahoney, økonom ved Stanford University, til Wall Street Journal.