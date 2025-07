– Den omdømmemessige kostnaden for Saudi-Arabia ved å normalisere forholdet sitt til Israel nå vil være mye høyere – både internt og for kongedømmets regionale og islamske lederrolle, sier han.

NORMALISERING LENGER UNNA: Hevder seniorforsker Hasan Alhasan i tankesmien International Institute for Strategic Studies. Foto: LinkedIn

Kronprins Mohammed bin Salman har gjentatte ganger karakterisert Israels Gaza-offensiv som «et folkemord», og embetsmenn i Golfen har ifølge avisen uttrykt bekymring for at bildene av ødeleggelsene kan radikalisere en ny generasjon.

Financial Times skriver videre at en normalisering med Israel nå fremstår som et ekstremt upopulært alternativ blant unge saudiarabere – som kronprinsen har fokusert sine økonomiske reformplaner på. Kravet fra Riyadh er at ethvert skritt mot normalisering må omfatte våpenhvile og konkrete tiltak mot opprettelsen av en palestinsk stat.

– Et siste våpenhvileforslag

USAs president Donald Trump hevder overfor internasjonale medier nå fredag at det «i løpet av 24 timer» vil bli kjent om Hamas vil godta det han kaller «et siste forslag» til en 60-dagers våpenhvile i Gaza.

I WASHINGTON: Saudi-Arabias forsvarsminister Prins Khalid bin Salman. Foto: NTB

Ifølge Reuters skal Trump torsdag ha snakket med Saudi-Arabias forsvarsminister Prins Khalid bin Salman i Det hvite hus om en utvidelse av «Abraham Accords», avtalen om israel-arabisk normalisering inngått med Bahrain og De forente arabiske emirater i 2020 – i løpet av hans første presidentperiode.

En kilde nær Hamas hevdet torsdag at gruppen søkte garantier for at våpenhvileforslaget vil få ende på krigen. Israel har ifølge Trump godtatt forslaget, men to israelske offisielle tjenestepersoner opplyser til nyhetsbyrået at det fortsatt jobbes med detaljer.

– Ringte Iran etter Trump-møte

Financial Times tolker analytikere dithen at Saudi-Arabia og andre gulfstater nå satser på å tilfredsstille Trump på andre måter enn Israel-normalisering, nemlig penger. På presidentens rundtur i regionen i mai ble USA lovet investeringer på flere tusen milliarder dollar.

– Saudi-Arabia er – i motsetning til Trump – ikke under det samme tidspresset for å få til en avtale. Til tross for sine bekymringer tror jeg landet er i en tilstrekkelig komfortabel geopolitisk posisjon til å unngå å gjøre noe det egentlig ikke ønsker, sier seniorforsker Alhasan.

Axios melder at Saudi-Arabias forsvarsminister – etter møtet med Trump – snakket på telefon med Abdolrahim Mousavi, sjefen for Irans forsvarsstab. Den amerikanske presidentens Saudi-møte skjedde i forkant av at Israels statsminister Netanyahu ankommer Washington i neste uke.