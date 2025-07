Mystiske krampetrekninger i Høyre

De dårlige meningsmålingene for Høyre har gjort at partiet har fremskutt de planlagte valgutspillene. Etter en måling på bare 14 prosent, kom Høyre med tre satsingsområder: Skatt, kriminalitet og skole.

Dette er åpenbart viktige saker, hvor Høyre bør være sterke, men det var vel grunn til å måtte le da skoleutspillet ble avrundet med at partiet vil at barnas skoledag bør bli lengre.

Det var det nasjonale medier fikk plass til. Mer skole for barna. Kan det virkelig være temaet som får Høyre opp i en vanskelig innspurt? Vi tror ikke det. Det er puslete. Akkurat som skatteløftet om 12.000 kroner i mindre skatt.

Velgerne husker det knapt. Det vi hører fra Høyre er krampetrekninger fra en annen tid.

Høyre-ledelsen sitter og pønsker ut hva bestemor vil ha.

Ikke overraskende, slår dette ut i hva velgerne mener bør skje med Høyre-ledelsen hvis de taper valget. NorgesBarometeret har for VG spurt flere tusen folkevalgte om hva de mener, og 56 prosent av Høyre-velgerne mener at Erna Solberg da må skiftes ut. Vi vil ikke si det er en overraskelse, men at bare 22 prosent vil skifte ut Ap-leder Jonas Gahr Støre hvis han taper valget, forteller at lojaliteten til partileder Solberg er langt lavere enn tilliten til, eller troen på, Støre.

Egentlig er det opplagt. Erna Solberg har bare én sjanse igjen. Taper hun, går hun.

Et litt pussig poeng er at mellom 10 og 20 prosent av velgerne fortsatt mener at de store aksjespekulasjonene til Solbergs ektefelle Sindre Finnes skader valgkampen til Høyre.

Det overrasker oss. Aksjespekulasjon er ikke en synd. Rett nok drev Sinnes i stor skala, og han ville nødig slutte, men Erna Solberg mener alt er greit hvis ektefellen ikke får bo i statsministerboligen ved en valgseier. Nesten barnslig. Selvfølgelig må statsministeres ektefelle bo sammen med statsministeren i Oslo. De skal ikke leke politikk, men dele seng.

Taper Ap valget, blir det trolig statsråd Tonje Brenna eller Kari Nessa Nordtun som overtar i Ap. De er begge sterke og profilerte.

I Høyre står Ine Eriksen Søreide sterkt. Meningsmålingene viser at 68 prosent mener hun bør overta etter Solberg. Men om hun er god nok til å bli statsministerkandidat, er uklart.

Kunnskapsrik og en god debattant er hun, men statsminister nå, det er vel litt tidlig.

Faller Høyre enda lenger ned (14 prosent er neppe bunnen), har partiet en leder de ikke lenger tror på, og det er ingen erstatter klar. Og slikt tar tid. Det er bare noen uker til valget.

Høyre satser på barn og foreldres interesse for lengre skoledager. Hva er det med dem?