EU planlegger å bygge opp nødlager av kritiske mineraler, kabelreparasjonsutstyr og andre nødvendige varer, som ledd i arbeidet med å styrke unionens beredskap mot trusler som krig, klimaendringer og cyberangrep, skriver Financial Times.

Ifølge et strategiutkast advarer EU-kommisjonen om et forverret risikobilde preget av geopolitisk uro, klimaendringer og hybride trusler.

«EU står overfor et stadig mer komplekst og forverret risikobilde, preget av økende geopolitiske spenninger, inkludert konflikt, økende konsekvenser av klimaendringer, miljøforringelse og hybride og digitale trusler,» skriver kommisjonen i utkastet.

Tror Russland angriper EU-land

Kommisjonen foreslår at medlemslandene koordinerer lagring av mat, medisiner, kjernebrensel og andre essensielle varer.

I tillegg anbefales det å etablere felles lager av kritiske råvarer som sjeldne jordarter og permanente magneter, viktige for energi og forsvar. Reparasjonsutstyr for optiske kabler er nevnt spesielt, etter flere tilfeller av mulig sabotasje mot undersjøisk infrastruktur, skriver FT.

Strategien kommer samtidig som forsvarsledere advarer om økt risiko for væpnet konflikt i Europa. Tysklands forsvarssjef har uttalt at Russland kan angripe et EU-land innen fire år.

EU er også mer sårbar enn mange andre regioner for konsekvensene av klimaendringer, ettersom Europa varmes opp dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet.

Tilpasset region og krisetype

I en rapport bestilt av EU i oktober uttalte tidligere finsk president Sauli Niinistö at sikkerhet bør betraktes som et «fellesgode», og han etterlyste en beredskapsmentalitet.

Kommisjonen sier at de fremover vil etablere et «lager-nettverk» for å forbedre koordineringen mellom medlemslandene, og begynne å utarbeide jevnlig oppdaterte lister over nødvendige forsyninger, tilpasset hver region og krisetype.

Ifølge FT foreslår kommisjonen også at medlemslandene i større grad stimulerer privat sektor til å bidra gjennom insentiver som skattefradrag.

Kommisjonen ønsker også tettere samarbeid med Nato om felles lagring og ressursforvaltning.

Strategien er ventet offentliggjort neste uke.