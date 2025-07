Høyre fortsetter tilbakegangen i ny måling

I målingen Norfakta har gjort for Klassekampen og Nationen i juli får Høyre 15,7 prosent oppslutning, en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra forrige måling, som ble gjort i juni.

Dette er Høyres laveste oppslutning på Norfaktas målinger siden september 2009, da de fikk 14,9 prosent oppslutning. Til sammenligning hadde partiet en topp på 34,6 prosent i februar 2023.

– Dette jobber vi nå for å snu. De neste 65 dagene skal vi bruke all vår tid og energi på å overbevise flere velgere om at vi trenger å skifte regjering i Norge, sier Høyre-leder Erna Solberg i en kommentar til Nationen.

Fremskrittspartiet har falt 2,3 prosentpoeng fra målingen i juni, men er fortsatt størst på borgerlig side med 19,2 prosent oppslutning. Arbeiderpartiet er største parti med 26,9 prosent. Rødgrønn side, inkludert Rødt, får flertall med 86 mandater mot 76 for borgerlig side.

– Nå er det borgerlige flertallet truet

Tidligere Høyre-statsråd, partinestor, og leder av tankesmia Civita, Kristin Clemet, tror to ting må skje for at de borgerlige skal kunne ta flertallet: KrF må komme over sperregrensen, og Høyre må vokse.

– Høyre tok det kanskje litt for lenge med ro at Fremskrittspartiet var i vekst og de selv var i tilbakegang. De så mer på at «så lenge det ble et borgerlig flertall så var det ikke så farlig», men nå er det borgerlige flertallet truet og da er det mer farlig, sier Clemet til Nationen.

Hun peker på at Arbeiderpartiets rene regjeringsmakt med Jens Stoltenberg tilbake, og at utenriks- og sikkerhetspolitikken står sentralt på dagsordenen, har satt Høyre i en vanskeligere posisjon.

MDG over sperregrensa

For første gang siden august 2024 havner Miljøpartiet De Grønne (MDG) over sperregrensa med 4,4 prosent oppslutning.

Selv om Ap kan sikre flertall uten MDG, er partileder Arild Hermstad overbevist om at partiet får en viktig rolle etter valget.

– MDG over sperregrensa kan bli helt avgjørende for å holde Listhaug og Solberg borte fra regjerings­kontorene. Det er ingen tvil om at bare et stort MDG kan dra Ap i en grønnere retning, sier Hermstad.

SV nest størst på venstresiden

Meningsmålingen viser at SV er større enn både Rødt og Senterpartiet, og dermed er de det nest største partiet på venstresida etter Arbeiderpartiet.

– Folk vil ha et parti på venstresida som både har vilje og evne til å gjennomføre politikk, sier partisekretær i SV Audun Herning til Klassekampen.

Rødt fortsetter å vokse og får 6,6 prosent, men SV ser ikke på Rødts vekst som et problem.

– Det er bare fint at Rødt vokser. Men jeg tror mange vil ha et radikalt parti som ikke bare er radikalt, men som også får gjennomslag, sier Herning.

Målingen er gjennomført 1. og 2. juli blant et representativt utvalg på 1.004 personer. Feilmarginen i målingen er inntil 3,1 prosent.

Målingen i sin helhet, med endring fra juni i parentes:

Rødt: 6,6 (+0,3), SV: 8,9 (+3,4), Ap: 26,9 (-0,4), Sp: 5,8 (-0,1), MDG: 4,4 (+0,7), KrF: 3,7 (+0,2), Venstre: 5,0 (+0,4), Høyre: 15,7 (-2,5), Frp: 19,2 (+2,3), Andre: 3,6