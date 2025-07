Kommer med lovnad til Trump

President Volodymyr Zelenskyj har lovet Donald Trump at han vil erstatte Ukrainas ambassadør i Washington, samtidig som han planlegger sin største regjeringsrokade siden krigen startet, skriver Financial Times.

De to lederne diskuterte å bytte ut ambassadør Oksana Markarova over telefon fredag.

Markarova har vært kritisert av flere av Trumps allierte i Kongressen for å være for tett knyttet til demokratene. Zelenskyjs planlagte utskiftning kan tolkes som et forsøk på å blidgjøre Trump i en sårbar tid for Ukraina, etter at USA nylig satte leveranser av viktige våpen på pause.

Skiftet kan komme allerede neste uke. Den ukrainske presidenten har endret regjeringen flere ganger siden krigen brøt ut, drevet frem av voksende frustrasjon med dagens regjering

– Dempe misnøye

Balazs Jarabik, tidligere EU-diplomat i Kyiv, mener endringene er et velkjent svar på økende politisk, økonomisk og sosialt press.

«Snarere enn å indikere et strategisk skifte, virker endringen å være rettet mot å dempe misnøye, skape inntrykk av fornyelse og holde kontrollen midt i et økende press på flere fronter»

Blant de som vurderes som ny ambassadør i Washington, er statsminister Denys Shmyhal, visestatsminister Olha Stefanishyna, forsvarsminister Rustem Umerov, energiminister German Galushchenko, kulturminister Mykola Tochytskyi og visestabssjef Ihor Zhovkva.

Ukraina utsatte president- og parlamentsvalget i fjor på grunn av krigen.