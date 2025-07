USA skifter kurs: Lover nye våpen til Ukraina

Ifølge Financial Times vil USA gjenoppta våpenleveranser til Ukraina, mindre enn en uke etter at Pentagon plutselig satte en midlertidig stopp for flere nøkkelsystemer.

USAs president Donald Trump bekrefter at nye forsyninger er på vei.

– Vi skal sende flere våpen. Vi må det, de må kunne forsvare seg, sa Trump og forklarte at de fleste våpnene vil være defensive.

Forsvarsdepartementets tidligere vurdering var at våpenlagrene var for lave til å opprettholde støtten.

– De blir truffet veldig hardt nå, la Trump til.



Trump uttrykte deretter misnøye med Russlands president Vladimir Putin, og viste til at Putin ikke forsøkte å finne en ende til krigen i Ukraina.

Pentagon har bekreftet at USA igjen vil sende defensive våpen for å styrke Ukrainas evne til å beskytte seg, samtidig som de jobber for en varig fred.

Forrige fredag gjennomførte Russland sitt største drone- og missilangrep mot Ukraina noensinne, skriver Financial Times.