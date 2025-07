Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjestet president Donald Trump i Det hvite hus mandag etter deres nylige felles angrep på Irans atomanlegg. Begge hyllet den 12 dager lange krigen som en ubetinget suksess.

De to lederne satt sammen med sine nærmeste rådgivere til middag i Det hvite hus for å markere operasjonen og diskutere arbeidet med å få på plass et forslag om 60 dagers våpenhvile for å stanse konflikten i Gaza.

Netanyahu fortalte også at han har nominert den amerikanske presidenten til Nobels fredspris, og overrakk ham et offisielt brev han skrev til Nobelkomiteen.

– Han skaper fred i dette øyeblikk, land etter land og region etter region, sa Netanyahu da han overleverte et nominasjonsbrev han sa han ville sende til Nobelkomiteen.

Trump har gjort det klart at etter den 12 dager lange krigen mellom Israel og Iran forrige måned, ønsker han nå å se en snarlig avslutning på Gaza-konflikten.

Møtet mellom Trump og Netanyahu kan gi ny fart til det amerikanske våpenhvileforslaget som diskuteres mellom Israel og Hamas, men det er fortsatt uklart om det vil føre til en avtale som avslutter krigen.

Før han dro til Washington på søndag, roste Netanyahu samarbeidet med USA og kalte angrepet «en enorm seier over vår felles fiende». Han uttrykte også optimisme om en våpenhvile i Gaza og sa han jobber «for å få på plass avtalen som diskuteres, på de betingelsene vi er blitt enige om».