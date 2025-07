USAs president Donald Trump er på en ny tolloffensiv, og har blant annet truet alle land som støtter politikk fra de såkalte Brics-landene med en ekstra toll på 10 prosent.

Trump hevder gruppen, som foruten Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika består av Iran, Etiopia, Egypt, De forente arabiske emirater og Indonesia, står for en «anti-amerikansk politikk».

På slutten av helgens Brics-toppmøte i Rio de Janeiro var Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva tydelig i sin respons.

– Verden har endret seg, og vil ikke ha en keiser. Dette er en gruppe land som søker en annen måte å organisere verdensøkonomien på. Jeg tror det er derfor Brics gjør folk urolige, sa han ifølge Reuters.

– Må finne vei utenom dollar

Trump truet i februar Brics med 100 prosent toll om de prøvde å undergrave dollarens rolle i verdenshandelen. Brasil, som har Brics-formannskapet i år, har allerede satt til side forslaget om en felles valuta fremmet av noen medlemmer i fjor – et forslag som også ble slaktet av toppøkonom.

ROLIGERE TONE: Fra Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa. Foto: Bloomberg

Mandag gjentok Lula ifølge nyhetsbyrået sitt syn på at global handel trenger alternativer til dollaren.

– Verden må finne en måte å drive handel på uten at det alltid må gå gjennom dollaren. Vi må selvfølgelig være ansvarlige og gjøre dette gradvis. Våre sentralbanker må diskutere det med andre lands sentralbanker, sa han.

Sør-Afrika tror på USA-avtale

Samtidig fremhever Reuters at andre Brics-land har reagert mer avdempet på Trumps trusler.

– Vi prøver ikke å konkurrere med noen stormakt og har tillit til at vil kan inngå en handelsavtale med USA, sa Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa.

Talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet, Mao Ning, påpekte i en uttalelse at toll ikke bør brukes som et pressmiddel.

«Brics står for et vinn-vinn-samarbeid, og retter seg ikke mot noe land», het det videre.