I forrige uke kunngjorde USA at det amerikanske forsvarsdepartementet holder igjen våpenleveranser til Ukraina etter bekymringer om at deres egen beholdning er lav.

Fem ikke navngitte kilder med kjennskap til saken, opplyser til CNN at forsvarsminister Hegseth ikke informerte Det hvite hus før han godkjente pausen.

Nyhetsbyrået AP skriver at president Donald Trump har uttrykt sin frustrasjon over pausen. Trump antydet tirsdag at han ikke sto bak beslutningen – og har kunngjort at våpenleveransene til Ukraina vil fortsette.

En høytstående tjenestemann og to kilder sier til CNN at utenriksminister, Marco Rubio, som også er Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, heller ikke ble informert om pausen på forhånd. Det samme gjelder USAs spesialutsending til Ukraina, general Keith Kellogg.

Det hvite hus' pressesekretær Karoline Leavitt sier Trump etter en gjennomgang besluttet å fortsette å levere våpen til Ukraina. Hun sier også at Trump har full tillit til Hegseth.

