Geir Pollestad (Sp) vil begrense hovedstadens vekst til 700.000 innbyggere innen 2040, men møter kraftig motstand fra både høyre- og venstresiden.

Ifølge VG ønsker Pollestad byggestopp, færre studieplasser og ingen flyktningbosetting i Oslo. Han mener byen har blitt for stor, for dyr og for sentralisert.

– Jeg frykter at hvis sentraliseringen får gå sin gang, så vil vi risikere at veldig mange lokalsamfunn rundt om i landet vil fortsette å bli mindre og miste sin livskraft, rett og slett, sier Pollestad.

Tidligere byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer sterkt:

– Dette er gammel senterpartipolitikk. Alltid før et valg prøver de å mane frem Oslo-spøkelset for å mobilisere, sier Johansen.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) er enig:

– Dette er ikke bare et valgløfte fra Senterpartiet, men et varsel om hva vi vil se mer av om de rødgrønne vinner valget, sier Solberg.