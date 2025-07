Var Putins verste fiende: Bill Browder var den største utenlandske investoren i Russland før han avdekket korrupsjon i Putins rekker og opplevde at advokaten sin, Sergej Magnitskij, ble drept. Nå mener han Trump ikke gjør nok for å få stanset krigen. Collage: Claudia C. Sandor. Kildefoto: Eivind Yggeseth, Getty Images, Andrey Rudakov/Bloomberg, US Central Intelligence Agency/Wikimedia Commons, Adobe Stock

Lukk