Trump varsler 35 prosent toll på canadiske varer

I et såkalt tollbrev adressert til Canadas statsminister Mark Carney, skriver Trump at han er misfornøyd med at Canada svarte med gjengjeldelsestoll da USA innførte toll på canadiske varer tidligere i år. Den nye tollsatsen skal etter planen innføres fra 1. august.

Han varsler også at en ny gjengjeldelsestoll vil føre til enda høyere toll på canadiske varer.

– Hvis du av en eller annen grunn bestemmer deg for å øke tollen din som svar, vil det tallet du velger å øke med, bli lagt til de 35 prosentene vi allerede krever, skriver Trump.

Trump: Kan revurdere tollsatsene

Han sier videre at tollen er nødvendig for å håndtere USAs opioid-krise, som han hevder delvis skyldtes at fentanyl smugles inn i USA via Canada.

Avslutningsvis antyder Trump at han kan revurdere tollsatsene dersom Canada hjelper USA med å forhindre at fentanyl kommer inn i landet.

Brevet, som Trump selv publiserte på Truth Social , kom bare minutter etter at han varslet at både EU og Canada kunne vente seg sine brev enten torsdag eller fredag amerikansk tid.

Ikke alle får tollbrev

De siste dagene har en rekke land, blant annet Brasil og Filippinene, fått brev som opplyser om hvilke økte tollsatser de kan vente seg på eksport til USA.

Så langt har rundt 20 land fått brev fra Trump. Den amerikanske presidenten har tidligere sagt at EUs tollbrev kan komme om få dager, men det har så langt ikke dukket noe opp i postkassen i Brussel. Heller ikke Norge har fått sitt tollbrev ennå.

Torsdag kveld sier Trump at ikke nødvendigvis alle land får tollbrev, og at de som ikke får det, kan vente seg rundt 15 eller 20 prosent toll.

– Ikke alle trenger å få et brev. Vi kommer bare til å si at alle de gjenværende landene kommer til å betale, enten det er 15 prosent eller 20 prosent. Vi skal finne ut av det nå, sier han til NBC.