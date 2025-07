USA og Kina møtes: Første siden Trump kom til makten

Det er første gang de to utenriksministrene møtes siden USAs president Donald Trump kom til makten igjen i januar.

USA og Kina er for tiden i uenighet over alt fra handel og fentanyl til Taiwan og banebrytende teknologi.

Rubio, som lenge har vært ansett som en Kina-hauk, og Wang, er i Kuala Lumpur i forbindelse med utenriksministermøtet i Den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen (Asean).

Den amerikanske toppdiplomatens besøk kommer etter at Trump denne uken truet med å innføre straffetoll mot mer enn 20 land, mange av dem i Asia, dersom de ikke inngår avtaler med Washington innen 1. august.

Tollkrig

Uten å nevne USA tok Wang torsdag til orde for en «mer rettferdig og fornuftig internasjonal orden».

– Vi står overfor utfordringer som konsekvensene av ensidig proteksjonisme og misbruk av tollsatser fra et visst stort lands side, sa Wang.

Spenningen mellom Kina og USA har tiltatt siden Trump tok over som president i januar. Tidligere i år var landene i full tollkrig med hverandre, og på et tidspunkt innførte USA en tollsats på hele 145 prosent på varer fra Kina.

Kina svarte så med å innføre en tollsats på 125 prosent på varer fra USA.

Partene har siden blitt enige om å redusere de svimlende tollsatsene.

Taiwan

Også Taiwan, som er et stort stridspunkt mellom stormaktene, er ventet å være et sentralt tema under samtalene.

Kina gjør krav på den demokratiske, selvstyrte øya som en del av sitt territorium, og har truet med å bruke makt for å få den under sin kontroll.

I likhet med de fleste andre land har USA ingen formelle diplomatiske bånd til øya, men landet er likevel Taiwans største våpenleverandør. USA har dessuten vist økende støtte til Taipei i møte med Kinas økende militære press på øya de siste årene.

Torsdag møtte Rubio Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.