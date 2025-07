President og general Min Aung Hlaing, øverstkommanderende for militæret som tok makten i Myanmar i februar 2021, har uttrykt begeistring og «oppriktig takknemlighet» for et brev fra USAs president Donald Trump, skriver The Guardian.

I brevet varsler Trump innføring av en tolv måneder lang importtoll på 40 prosent på burmesiske eksportvarer fra 1. august, men Min Aung Hlaing tolker det som et uventet diplomatisk gjennombrudd og ber nå USA om å lette på de eksisterende økonomiske sanksjonene mot landet.

– Første anerkjennelse

Ifølge statlige medier i Myanmar, Global New Light of Myanmar, ble brevet fra Trump mottatt med begeistring, og Myanmars leder skal ha berømmet den amerikanske presidenten for hans «sterke lederskap» og for å lede USA «mot nasjonal velstand med ånden til en sann patriot».

Generalen takket spesielt for Trumps beslutning om å regulere og kutte støtte til kringkastingsorganer som Voice of America og Radio Free Asia – kanaler som har dokumentert regimets grove menneskerettighetsbrudd mot blant annet rohingya-minoriteten.

Ifølge CNN har begge lenge vært populære over hele Myanmar for deres uavhengige rapportering, og er blitt enda viktigere etter hvert som juntaen har tatt mer og mer kontroll over pressen.

– Dette er den første offentlige, formelle anerkjennelsen vi har fått av regimet, sier Richard Horsey, seniorrådgiver for Myanmar i International Crisis Group, til The Guardian.

Han kaller brevet et «gavebrev til regimet» som juntaen nå søker å utnytte som en bakdør inn i normalisert samhandling med USA.

Vil ha toll på 10 prosent

I sitt svar til Trump hevder Min Aung Hlaing at både det amerikanske presidentvalget i november 2020 og Myanmars parlamentsvalg samme måned var preget av «omfattende valgsvindel og alvorlige uregelmessigheter». Dette til tross for at internasjonale observatører har bekreftet at begge valgene – hvor nobelprisvinner Aung San Suu Kyi og partiet hennes Nasjonalligaen for demokrati (NLD) vant valget med overveldende flertall i Myanmar, mens Joe Biden slo Donald Trump – ble gjennomført på en fri og rettferdig måte.

Han oppfordrer videre Trump til å vurdere en tollsats på 10–20 prosent og tilbyr til gjengjeld tollfrihet eller redusert toll på amerikanske eksportvarer til Myanmar.

Til tross for «anerkjennelsen» av militærstyret i Myanmar, er landet og Min Aung Hlaing fortsatt underlagt omfattende sanksjoner på grunn av kuppet i 2021 og anklager om folkemord mot rohingyaene, ifølge The Guardian. USA krever også at militæret stanser volden, løslater politiske fanger, åpner for humanitær tilgang og innleder reell dialog med opposisjonen.