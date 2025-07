Trumps diplomatiske blodbad

USAs utenriksdepartement starter masseoppsigelser av over 1.300 ansatte, inkludert 246 i utenrikstjenesten og 1.107 i den sivile tjenesten, skriver Financial Times.

Kuttene rammer hovedsakelig ansatte med base i USA, og begrunnes med behovet for effektivisering og samsvar med president Donald Trumps «America First»-politikk.

Ifølge en intern melding vil de berørte få 120 dagers administrativ permisjon før de formelt mister jobben. Kuttene følger en omorganisering initiert av utenriksminister Marco Rubio i april, som har som mål å kutte rundt 15 prosent av arbeidsstyrken.

Fagforening raser

AFSA (American Foreign Service Association), interesseorganisasjonen for amerikanske diplomater og ansatte i utenrikstjenesten, slakter kuttene og hevder det vil svekke USAs globale tilstedeværelse.

«Vi motsetter oss dette på det sterkeste,» heter det i en uttalelse fra organisasjonen.



Tom Yazdgerdi, en høytstående tjenesteperson i utenriksdepartementet og leder av AFSA, mener etaten heller burde ansette flere enn å kutte, hvis USA ønsker å konkurrere med Kina.

– Selv under forrige administrasjon, da budsjettene for utenrikstjenesten var bedre, var vi svært presset, særlig i utlandet, sier Yazdgerdi.

Ifølge AFSA har USA allerede mistet minst 20 prosent av sin diplomatiske arbeidsstyrke på under seks måneder.

Høyesterett ga grønt lys

Kuttene kommer etter at USAs høyesterett tirsdag ga grønt lys, etter at en føderal dommer tidligere hadde midlertidig stoppet dem. Tiltaket er en del av en bredere innsats fra Trump-administrasjonen for å fjerne titusenvis av jobber i føderale etater.

Ifølge FT har kuttene i utenriksdepartementet ført til ekstra sterke reaksjoner siden de innfører nye kriterier for oppsigelser, som bryter med langvarig praksis. Ifølge en talsperson i departementet vil de fremover ikke ta hensyn til individuell kompetanse, men heller se på avdelinger og «funksjoner» som utenriksministeren har vurdert som overflødige eller i utakt med Trumps agenda.