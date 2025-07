Åpner for nye angrep: Samtidig varsler Iran ny form for atomsamarbeid

Iran varsler en ny og mer begrenset form for samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Samarbeidet skal heretter baseres på enkeltvise forespørsler om inspeksjoner, opplyser Irans utenriksminister Abbas Araghchi.

Samtidig skriver Wall Street Journal at president Donald Trump har gitt sin stilltiende støtte til at Israel kan angripe Iran på nytt dersom landet gjenopptar arbeidet med atomvåpen.

Ny form

Iran har tidligere bekreftet at de avslutter det etablerte samarbeidet med IAEA. Bakgrunnen er at atombyrået ikke har fordømt angrepene fra Israel og USA.

FN trakk sine inspektører ut av Iran etter at Israel bombet flere atomanlegg 13. juni. IAEA har siden uttrykt bekymring for at overvåkningen er brutt. Ingen inspektører har hatt tilgang til anleggene siden.

Israel hevder at angrepene har satt tilbake Irans atomvåpenprogram med opptil to år, men ifølge CNN mener flere kilder at forsinkelsen trolig bare er på noen få måneder.

Israel varsler nye angrep

Mandag møttes Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus. Netanyahu skal i et lukket møte ha sagt at Israel vil gjennomføre nye angrep dersom Iran gjenopptar atomprogrammet. Trump skal ikke ha protestert på flere iraelske angrep.

– Jeg kan ikke forestille meg at jeg ønsker det, sa derimot Trump om flere amerikanske angrep.

Han håper trusselen om ytterligere militærmakt vil presse Teheran til en ny avtale som setter en stopper for utviklingen av atomvåpen. Israel på sin side tviler på at en diplomatisk løsning vil hindre Iran i å forsøke i skjul.

Iran har på sin side varslet at nye samtaler med USA kun er mulig dersom de får garantier mot flere angrep.

Ifølge Wall Street Journal sier en israelsk toppkilde at Israel ikke nødvendigvis vil be om godkjennelse fra USA før nye angrep.

Men dersom Irans innsats blir omfattende, kan Netanyahu møte press fra Trump om å holde fast ved det diplomatiske sporet.