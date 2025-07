Men disse grensene har ikke blitt justert siden 1997, slik Newsweek har påpekt. Ifølge en analyse Realtor.com har gjort var medianprisen på en amerikansk bolig 145.000 dollar den gangen, og over 360.000 dollar nå. Som en følge blir mange flere husholdninger med middels inntekt derfor rammet av en skatt som i utgangspunktet kun skulle gjelde de rikeste.

– Er redde for å selge

Motivet bak forslaget er likevel ikke bare å oppdatere og øke disse grenseverdiene, men å fjerne det Georgia-representanten Greene kaller den «urettferdige byrden» helt – uavhengig av størrelsen på gevinsten.

LANSERTE LOVFORSLAG: Marjorie Taylor Greene, republikaner som representerer Georgia i Representantenes Hus. Foto: NTB

«Boligeiere som har bodd i hjemmene sine i flere tiår, spesielt eldre i områder hvor boligprisene har eksplodert, bør ikke tvinges til å bli værende grunnet en IRS-straff. Mitt lovforslag frigjør denne egenkapitalen, bidrar til å løse boligkrisen, og støtter langsiktig økonomisk trygghet for amerikanske familier», skrev republikaneren i en pressemelding da forslaget ble lansert.

– Jeg hører det overalt hvor jeg drar. For mange veier frykten for gevinstskatten mer enn opp for gevinsten ved å selge. De sier rett og slett at det ikke er verdt det – det å betale gevinstskatt og deretter ikke ha råd til å kjøpe et nytt hjem som erstatter det de har, sier hun i et intervju med Realtor.com – hvor hun karakteriserer forslaget som en «stor skattegave til det amerikanske folket.»

Forskning fra University of Illinois i Chicago viser ifølge nettstedet at 31 prosent av boligeiere over 65 år ligger over frigrensen på 250.000 dollar for enslige skattytere, og står overfor en potensiell skatteregning på drøye 41.200 dollar i snitt, over 6.500 dollar mer enn den gjennomsnittlige amerikanske boligeieren – selv om eldre utgjør en mindre andel av dem som rammes av gevinstskatten (31 prosent blant eldre, mot 34 prosent totalt).

Ris og ros

National Association of Realtors (NAR), som lenge har tatt til orde for å reformere boliggevinstbeskatningen, hilser forrige ukes lovforslag velkommen.

– Vi setter pris på dette forsøket på å rette søkelyset mot den økende belastningen gevinstskatten utgjør for boligeiere – noe som lenge har vært en tverrpolitisk bekymring. Skatten var aldri ment å være en straff for boligeierskap, men det er nettopp slik den fungerer i dag. En boligeier bør ikke beskattes som en spekulant, sier NAR-direktør Shannon McGahn.

Hardworking Americans shouldn’t be penalized with a massive tax bill for selling their homes.My No Tax on Home Sales Act ELIMINATES the federal capital gains tax on home sales. You earned it. You should keep it. https://t.co/XzqyiwCRai pic.twitter.com/DsZTNQs3sZ — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 11, 2025

Georgia-republikaneren Greene får mye støtte på X for sitt skatteforslag, men ifølge Newsweek påpeker flere at de heller vil se eiendomsskatten fjernet – en skatt som har steget kraftig i takt med boligprisene, og treffer især eldre på faste trygdeutbetalinger hardt.

Newsweek har omtalt flere republikanskstyrte delstater som prøver å få eiendomsskatten drastisk kuttet, eller til og med fjernet.

Kritikere av skatteforslaget bekymrer seg for at det i uforholdsmessig stor grad vil komme høyinntektsgrupper til gode, ettersom disse naturlig nok tjener mer på boligsalg. Det hersker også frykt for at forslaget – som ennå ikke har vært til komitébehandling eller fått offentlig støtte fra andre kongressmedlemmer – vil slå negativt ut på føderale skatteinntekter.