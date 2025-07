Tyskland har lansert enorme opprustningsplaner, og sikter mot å høyne sine årlige forsvarsinvesteringer til 162 milliarder euro innen 2029 – 70 prosent opp fra årets nivå.

I et Financial Times-intervju går den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius ut og ber våpenprodusenter om å få opp dampen.

– Må øke sin kapasitet

– Det er ingen grunn til å klage lenger. Industrien vet utmerket godt at det nå er deres ansvar å levere, sier han.

VIL HA FART: Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius. Foto: NTB

Pistorius hevder overfor avisen at hans regjering har svart på bransjens langvarige bekymringer ved å forenkle prosesser. Langsiktige kontrakter med årlige kjøpsforpliktelser skal løse et gammelt problem: at produsentene ikke vil investere i ny kapasitet uten å ha sikkerhet i fremtidige ordre. Slik vil Berlin forhindre at tyske soldater går rundt med foreldet utstyr.

– Vi opplever ennå forsinkelser i enkeltprosjekter der alt tilsynelatende er avklart, og så oppstår det forsinkelser fra industriens side – noe jeg da må svare for. Industrien må øke sin kapasitet. Dette gjelder ammunisjon, droner, stridsvogner – egentlig nesten alt, fortsetter han.

Amerikansk «veikart»

65-åringen har fått ansvaret for å gjennomføre et «Zeitenwende» – tidsskifte – i tysk forsvarspolitikk der målet er å gjøre Tysklands forsvar til Europas sterkeste etter tiår med underinvesteringer.

Mandag møter Pistorius USAs forsvarsminister Pete Hegseth i Washington for å diskutere et såkalt «veikart» for amerikansk støtte til sikkerhet i Europa.

– En bredt ventet nedtrapping fra USAs side må ikke føre til kapasitetsmangler som kan gi Putin en invitasjon, advarer han overfor Financial Times.

Fast styrke i Litauen

Et av ministerens flaggskipprosjekter har vært å plassere ut en fast brigade av tyske soldater i Litauen.

– Dette er et sterkt symbol på Tysklands forpliktelse overfor Nato nesten 40 år etter at jernteppet falt. Britene, amerikanerne og franskmennene var i Tyskland for å beskytte vår østflanke. I dag utgjør Litauen, Baltikum og Polen østflanken, og der må vi bidra, fortsetter han.

Pistorius insisterer ifølge avisen på at soldater fra Tyskland, som har hatt en kultur for å holde tilbake militært etter andre verdenskrig, vil være villige til å drepe russiske soldater hvis Moskva angriper et Nato-land.

– Hvis avskrekking ikke fungerer og Russland angriper – kommer det til å skje? Ja. Men jeg vil anbefale deg å dra til Vilnius og snakke med representantene for den tyske brigaden der. De vet nøyaktig hva jobben deres er, sier han.