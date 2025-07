“De brede masser er lettere å manipulere emosjonelt via underbevisstheten enn bevisst. Mens de er fortrolige med små, ufarlige løgner og gjerne benytter dem selv, er den virkelig store løgnen fremmed for dem og noe de ville skjemmes over å bruke. Dermed vil de heller ikke tro at andre kan oppføre seg så nederdrektig at de forvrenger sannheten så voldsomt som i en stor løgn. Derfor er de mindre skeptiske til en stor løgn enn til en liten løgn. Og selv den frekkeste store løgn vil etterlate seg spor hos de brede masser, selv om den skulle bli motbevist med saklige fakta.”