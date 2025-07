I en telefonsamtale 4. juli skal Donald Trump ha oppfordret Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å gjennomføre angrep dypt inne i Russland, inkludert mot Moskva. Det melder Financial Times med henvisning til kilder med kjennskap til saken.

Samtalen skal ha funnet sted dagen etter at Trump hadde snakket med Vladimir Putin, og Trump påpekte at samtalen var «dårlig». «Jeg oppnådde ingen fremgang med ham i det hele tatt,» sa Trump.

Ifølge to personer med kjennskap til samtalen, stilte Trump følgende spørsmål:

– Volodymyr, kan du angripe Moskva? Kan du også angripe St. Petersburg?

Zelenskyj skal ha svart klart og tydelig:

– Absolutt. Vi kan det hvis dere gir oss våpnene.

Trump skal ifølge kildene ha støttet ideen om å slå til dypt inne i Russland og beskrevet strategien som et forsøk på å «få russerne til å kjenne smerten» og tvinge Kreml til forhandlingsbordet.

Langtrekkende våpen på bordet

Avisen skriver at Ukraina i forrige uke fikk en liste med aktuelle våpensystemer fra amerikanske representanter. Listen skal inkludere langtrekkende angrepssystemer som potensielt kan gjøres tilgjengelige for Ukraina gjennom tredjepartsoverføringer.

Gjennom tredjepartsordninger, der USA selger våpen til europeiske allierte som deretter overfører dem videre til Ukraina, vil Trump kunne omgå Kongressens frys på direkte militær støtte.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Ukraina er i stand til å angripe dypt inne i Russland, dersom USA leverer våpnene.

Ukraina har ifølge avisen bedt om Tomahawk-missiler, presisjonsstyrte kryssermissiler med en rekkevidde på rundt 1.600 kilometer. Under et møte mandag, kunngjorde Trump en plan om å levere Patriot luftvernssystemer og avskjæringsmissiler til Ukraina, men det ble ikke nevnt andre våpensystemer.

Bekymringer om eskalering

USA har tidligere advart Ukraina mot å bruke vestlige våpen til å ramme mål dypt inne i Russland, men disse restriksjonene virker nå å være i ferd med å løsne.

«Jeg er skuffet over president Putin, for jeg trodde vi hadde hatt en avtale for to måneder siden,» uttalte Trump nylig.

Moskva har advart om at bruk av langtrekkende våpen og at denne typen angrep øker faren for ytterligere eskalering. Etter tidligere Atacms-angrep fra Ukraina (300 kilometer rekkevidde) hevdet Putin at krigen hadde fått et «globalt preg» og igangsatte testing av et nytt mellomdistansemissil.

Russlands president Vladimir Putin har uttalt at Russland vil svare med samme kraft.

Russland har også gjentatte ganger truet med å angripe vestlige mål som svar på vestlig våpenstøtte til Ukraina, men har foreløpig ikke gjort det.

«Vi vil svare like avgjørende og symmetrisk dersom den aggressive handlingen eskalerer,» sa Putin etter Atacms-angrepene.

Ifølge Financial Times har Russland i etterkant av Atacms-angrepene publisert en revidert versjon av sin atomdoktrine, som senker terskelen for førstebruk av kjernevåpen, også mot vestlige kjernefysiske makter som USA, Storbritannia og Frankrike.