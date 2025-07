EU-landene ikke enige om nye Russland-sanksjoner

Etter møtet sa Kallas at det var trist for at sanksjonspakken ikke ble godkjent.

Utenrikssjefen sier imidlertid at hun har et håp om at EU-landene blir enige om en ny sanksjonspakke mot Russland allerede i morgen.

Slovakia ba tirsdag om en utsettelse av avstemningen om EUs 18. sanksjonspakke mot Russland.

Ifølge statsminister Robert Fico gjenspeiler denne forespørselen standpunktene til politiske partier i Slovakia knyttet til EU-kommisjonens forslag til å hjelpe landet med å overvinne mulige problemer med gassforsyningen – etter et planlagt forbud mot import av russisk gass fra 2028.

Selv om et slikt forbud ikke er omfattet av den siste sanksjonspakken, ser Slovakia de to sakene i sammenheng.

Sanksjonspakken retter seg særlig mot Russlands finans- og energisektorer.

Kallas møtte unionens 27 utenriksministre i Brussel tirsdag og håpet i forkant at de skulle bli enige i løpet av dagen.

Hun sier at EUs utenriksministre skal drøfte russiske fryste midler på et uformelt møte i slutten av august.