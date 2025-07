– Jeg er ikke på noens side, vil ha slutt på drepingen, sier den amerikanske presidenten tirsdag.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av en sak i Financial Times der det heter at Trump under et telefonmøte 4. juli oppfordret den ukrainske presidenten til å angripe mål i Moskva for å legge mer militært press på Russland.

Mandag kunngjorde Trump og Nato-sjef Mark Rutte nye leveranser av amerikanske våpen til Ukraina.