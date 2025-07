Et skjebneår for norsk reiseliv

Hittil har regjeringen høstet få lovord i debatten om hvordan turisme bør beskattes. Først feilet næringsminister Myhrvold i sine forsøk på å pålegge innkreving av såkalte besøksbidrag til allerede skatt- og momsbelagte overnattingsbedrifter. Deretter forsøkte man å utsette diskusjonen om den lenge forventede cruise-skatten. Her forventes tilbakespill fra myndighetene tidlig i høst, sies det.

Kortversjon Denne gjestekommentaren handler om at debatten om turistskatten i Norge intensiveres, med fokus på hvordan den kan brukes til å beskytte landets natur- og kulturkapital mot masseturisme.

Regjeringen kritiseres for manglende tiltak, mens mange kommuner ønsker nye skatteinntekter for å forbedre lokaløkonomien, særlig fra den raskt voksende cruiseturismen.

"Forurenser betaler"-prinsippet fra Parisavtalen oppfordres til å bli brukt for å styre turiststrømmer og beskytte naturressurser i sårbare områder.

Norske kommuner og organisasjoner oppfordrer til nasjonal strategi for bærekraftig turisme, inkludert en ressursskatt på cruiseskip for å redusere deres miljøpåvirkning.

Det haster med å finne løsninger som balanserer økonomisk gevinst og miljøvern for å sikre norsk reiselivs fremtid i møte med klimaendringer, mener gjestekommentator og turismerådgiver, Arild Molstad. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Utsettelsen kommer godt med. Det ville være meningsløst å frakoble disse sakene fra hverandre, selv om mange kommuner har ønsket seg nye skatteinntekter – uansett kilde og formål – for å pynte på en skranten lokaløkonomi.

Men nå begynner det å haste.

Nå begynner det å haste. Gjestekommentator og turismerådgiver, Arild Molstad

Skulle krangelen trekke ut i tid mellom dem som ønsker å prioritere beskatning av norske hoteller fremfor utenlandske cruiserederier, blir tapet for Norges natur- og kulturkapital desto større, fordi midler som trengs til vern og vedlikehold nok en gang vil bli satt på vent.

Enda større og mer destruktiv blir slitasjen på – og omdømmet til – kystreisemål som lider under en hurtigvoksende masseturisme på kjøl.

Ettertraktet norsk fjordlandskap: Hva slags turisme prioriterer myndighetene? Spør gjesteskribent og turismerådgiver Arild Moldstad i denne kommentaren. Her er turistbåten i Hardangerfjorden avbildet, et ettertraktet norsk reisemål. Foto: Visit Hardangerfjord

«Forurenser betaler»-prinsippet må følges

Skal en turistskatt utløse gevinster og verdier, må den også styre og påvirke turiststrømmer dit den kan gjøre mest nytte og samtidig verne om verdier.

Mens overturisme-trusselen bør reduseres på de mest etterspurte reisemålene, trenger andre å bli oppdaget. Uansett bør «forurenser betaler»-prinsippet fra Parisavtalen følges konsekvent.

Undertegnede deltok i juni på FNs gigantiske Ocean Summit i Nice, der i overkant av 20.000 delegater og mer enn hundre statsoverhoder diskuterte vern mot oppvarming og forurensning av havet.

Overturismen langs klodens kystsoner var i fokus, og Norge viste ansikt på en rekke møter og i samtaler om fjordenes utsatte posisjon.

Reiselivsbransjens forgreininger til mange forskjellige næringer var også på agendaen.

Turismeindustrien er en av verdens største – på størrelse med fiske. Gjestekommentator og turismerådgiver, Arild Molstad

Turismeindustrien er en av verdens største – på størrelse med fiske. I Norge har vi slått de to sammen til ett departement, Nærings- og fiskeridepartementet, som nå er pålagt ansvaret for å utforme den nye turistskattmodellen.

Den oppgaven bør ikke statsråd Cecilie Myrseth bære alene.

Globalt har miljøeksperter i tiår vært enige om at reiselivets transportsektor representerer en av våre største klimautfordringer, og beskrives ofte som «turismens akilleshæl».

Treffer feil: Ordfører i Luster, Andreas W. Wiese, mener forslaget om en avgift på overnattinger «ikke treffer bærekraftmålet, som fremfor alt bør innbefatte cruisepassasjerer og bobiler». Foto: Charlotte Molstad

Norges omdømme på spill

For noen uker siden mottok Samferdselsdepartementet et betimelig brev fra Naturvernforbundet og interesseorganisasjonen Norsk Reiseliv, med krav om at statsbudsjettet for 2026 må legge større vekt på at «en mer bærekraftig transport i reiselivet inngår i satsingen på samferdsel».

En slik innretning, heter det i henvendelsen, vil styrke Norges omdømme som bærekraftig reisemål og føre til inntektsstyring «i retning av destinasjoner med sårbar økologi og svak økonomi».