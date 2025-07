Frankrike sliter stort med sine offentlige finanser, og budsjettunderskuddet er det største i eurosonen. I år er prognosen et underskudd på 5,4 prosent av BNP.

Bloomberg gjengir onsdag en lang liste med tiltak som regjeringen har lansert for å få underskuddet ned i 4,6 prosent i 2026 – og etterhvert ned til EU-grensen på 3 prosent. Summert omfatter tiltakene besparelser på 44 milliarder euro.

– Alle må jobbe mer

Det kanskje mest kontroversielle tiltaket på listen er å fjerne to offentlige fridager fra kalenderen. Blant mye annet foreslår statsminister Francois Bayrou også en ny skatt for høytlønte, pensjonsfrys og nedsalg av aksjer.

MÅTTE GÅ: Tidligere statsminister Michel Barnier. Foto: NTB

– Landet er avhengig av offentlig pengebruk og i livsfare, med en statsgjeld som øker med 5.000 euro hvert sekund. Rentekostnadene er på vei til å nå 100 milliarder euro årlig innen 2029 dersom ingenting blir gjort, uttalte Bayrou i en tale i Paris tirsdag.

– Dette er siste stopp før vi kjører utfor stupet, og gjelden knuser oss. Hele nasjonen må jobbe mer, produsere mer og sikre at totalaktiviteten er høyere gjennom året, fortsatte han.

Stadig dyrere statsgjeld

Problemet for Bayrou er ifølge nyhetsbyrået at han ikke har flertallet bak seg i parlamentet, og derfor risikerer å bli avsatt gjennom et mistillitsforslag – slik forgjengeren Michel Barnier ble felt i desember.