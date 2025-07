LOs dobbeltmoral

LO driver, som alle vet, en hard valgkamp for Arbeiderpartiet, og hovedbudskapet er at «de rike blir rikere. Det går ut over resten.»

Vi skjønner ikke helt budskapet.

La oss ta statsminister Jonas Gahr Støre. Han blir rikere og rikere når vi ser på den formuen han har (pent nok) fordelt på barn og kone. Aksjer, bankinnskudd og fast eiendom. Gahr Støre blir rikere og rikere fordi han arvet mye penger.

En annen sentral Ap-politiker med stor formue, er helseminister Jan Christian Vestre. Han blir rikere og rikere han også, ved lønnsom møbelproduksjon og pen subsidiering.

Dette er bra, men går det ut over andre? Vi kan ikke se det. Kapitalistenes gevinst er ikke andres tap.

Vi håper Gahr Støre og Vestre blir enda rikere. Hvor finansminister Jens Stoltenberg har saltet ned sine skattefrie år i Nato, vet vi ikke, men han er blitt klart rikere.

Og det har nok skjedd uten at andre er blitt fattigere.

Det er veldig gammeldags fra LOs side å lage en slags klassekamp i valgkampen.

LO sier at ulikhetene øker, men det kan ikke være mye. Vanlig statistikk viser at ulikheten ikke øker, litt avhengig av hva og hvordan man måler.

«Små forskjeller er under sterkt press,» hevder LO nå i valgkampen. Hvordan? Skatten er i hvert fall økt under den røde regjeringen. Eierbeskatningen er doblet de siste fire årene.

«Økende ulikhet er en trussel mot demokratiet,» sier LO. Og da dras normalt også professor Kalle Moene (UiO) inn. Trussel mot demokratiet i Norge?

Da vises det til rike personers bidrag til partiene, men at LO pumper penger inn i Ap-kassen overses, og pengene fra LO kommer også fra LO-medlemmer som faktisk stemmer på Høyre og FrP eller Rødt.

Trussel mot demokratiet?

LO sier at de borgerlige vil kutte i syketrygden, men problemet er det motsatte. Høyre og FrP vil ikke kutte i syketrygden. Ingen karensdager der, nei.

Vi kan ikke finne noe som rettferdiggjør LOs påstand om at de rikes ve og vel går ut over «resten.»

LO-medlemmene bør derfor også se på andre partier enn Arbeiderpartiet.

Se på Gahr Støre og Vestre.