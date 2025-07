EU-kommisjonen foreslår rekordbudsjett

Sjuårsperioden som budsjettet skal gjelde for, strekker seg fra 2028 til 2034. Summen på 2 billioner euro, eller 2000 milliarder euro, er en kraftig økning fra tidligere langtidsbudsjetter.

– Det er det største EU-budsjettet noensinne. Det er nødvendig i lys av de utfordringer vi står overfor, sa EU-kommisjonens leder Ursula Von der Leyen på en pressekonferanse i Brussel onsdag.

Forslaget ble samme dag lagt fram i EU-parlamentet av EUs budsjettkommissær Piotr Serafin. Her framholdt han at kommisjonen har kommet fram til et moderne og mer fleksibelt budsjettforslag enn tidligere.

De siste dagene har det vært intense forhandlinger om budsjettets innhold internt i EU-kommisjonen. Forslaget som nå er lagt fram, viser at det er satt av 300 milliarder euro til jordbruk, 218 milliarder euro til EUs fattigste regioner og 451 milliarder euro til et fond som skal gjøre EU mer konkurransedyktig.

Budsjettet inneholder også 131 milliarder euro til forsvar og romfart, noe som er fem ganger mer enn dagens nivå.

Alle EUs 27 medlemsland må enes om budsjettet for at det skal bli en realitet.