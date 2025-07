Saksøkes av 20 delstater

Trump-administrasjonen har blitt saksøkt av 20 delstater etter å ha stanset FEMA-programmet Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC), melder Axios. Det er for øvrig totalt 50 delstater i USA.

Ifølge FEMA, USAs føderale etat for krisehåndtering, er formålet med BRIC-programmet å støtte delstater, lokale og territoriale myndigheter samt urfolksnasjoner i arbeidet med å redusere risikoen for naturkatastrofer.

Søksmålet ble levert i Boston onsdag, og ledes av delstatene Washington og Massachusetts.

FEMA kunngjorde i april i år at det avslutter tilskuddsprogrammet og kansellerer samtlige søknader fra budsjettsårene 2020 til 2023.

I søksmålet heter det ifølge Axios at Trump-administrasjonen krenker Kongressens budsjettrett ved å nekte å bruke midlene som er bevilget til BRIC, eller forsøke å bruke dem på andre programmer.

«Konsekvensene av nedleggelsen har vært ødeleggende. Lokalsamfunn over hele landet må utsette, nedskalere eller avlyse hundrevis av prosjekter som er avhengige av disse midlene,» skriver delstatene.

Flere av prosjektene har vært under utvikling i årevis, med store investeringer i planlegging, tillatelser og miljøanalyser. Dermed står de i fare for å bli skrotet, samtidig som risikoen for skade fra naturkatastrofer øker, skriver Axios.

De fleste delstatene som står bak søksmålet mot FEMA, fungerende leder David Richardson i Department of Homeland Security og minister Kristi Noem, ledes av demokrater.

Delstatene bak søksmålet inkluderer blant andre California, New York, Illinois og North Carolina.