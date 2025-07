De rike får rabatt, ja

Debatten om formuesskatten blir stadig mer sentral i valgkampen, og med det følger også bisarre regnestykker. Når Høyre vil fjerne formuesskatten for arbeidende kapital og aksjer, heter det at «de rikeste får 90 prosent rabatt» og de vil gi «7,1 millioner i kutt for de rikeste» (DN), og Solberg sier at «det er ingen tvil om at de som har gjort mest av det, selvfølgelig kommer til å få mest skattelette.»

Skal vi diskutere det også nå?

De som har null formuesskatt, får null i skattekutt, og de som betaler mye, får et skikkelig kutt.

Med et bunnfradrag på bare 1,76 millioner kroner blir det mange med formuesskatt, men altså ikke likt for alle.

Halvparten av et skattekutt på 21 milliarder går til noen tusen skatteytere. Javel.

Professor Guttorm Schjelderup ved NHH sier at halvparten av de som betalte formuesskatt i 2023, betalte mindre enn 14.000 kroner hver og den ene prosenten med høyest formue betalte to tredjedeler av all formuesskatt.

Det er populært si at hvis man fjernet formuesskatten, ville de rikeste bli «komplette nullskatteytere.» Det tror ikke vi.

Debatten sporer også litt av når det vises til at den vanlige nordmann, uten formuesskatt, betaler inntektsskatt og i tillegg moms av sine kjøp, og det blir det jo mye skatt av.

Det blir det. Poenget er imidlertid noe helt annet. Hvis formuesskatten er slik utformet (innrettet) at utenlandske eiere favoriseres, kan norske investorer gå lei. Noen av dem flytter ut av landet.

Reduksjonen i formuesskatten skal ikke gå til kvinner, vin og sang, eller lagres i madrassen, men brukes som kapitalinnskudd i ny virksomhet, eller utvidelse av eksisterende.

Det hevdes at det for tiden er noe vanskeligere å skaffe kapital. Trolig med rette.

Stadig flytter noen ut og mange starter opp i utlandet.

Det er litt casino hvis staten overser dette.

Blir det skattelettelser, får de rike mest. Det må nesten bli slik.