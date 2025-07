Latterliggjør «arbeidende kapital» med ny låt

Fellesferien er godt i gang, sola steker og det kan bli satt nye varmerekorder. Det har riktignok vært mangel på en ordentlig sommerlåt.

Den plassen forsøker kommunikasjonssjef i Eiendom Norge, Erik Lundesgaard, å ta med låten «All kapital arbeider».

– Jeg har kalt sjangeren «finanspolitisk-funk», det lages alt for få låter om skattepolitikk, sier han.

Låten er, som den observante leser kanskje forstår, en kritikk mot begrepet «arbeidende kapital». Begrepet brukes om delen av en privatpersons formue som er knyttet til investeringer og bedriftseierskap.

– Bare tull!

Lundesgaard forklarer kritikken med et eksempel fra egen bransje.

– Hele greia er egentlig veldig rar. En utleiebolig eid privat er ikke arbeidende kapital, mens en utleiebolig eid av et aksjeselskap er det, sier han og fortsetter:

– Boligen er den samme, og gjør det samme for økonomien. Det henger ikke på greip.

Han mener hele skillet er en økonomisk myte.

– Det er bare tull! Ikke en eneste økonom vil være enig i det. Enhver krone i økonomien er jo i arbeid. Setter du inn en krone i banken, blir den til nye utlån, det er det som kalles pengemultiplikatoreffekten, sier han.

Han tror grunnen til at begrepet «arbeidende kapital» har kommet inn i partiprogrammene til Høyre, Venstre og KrF, er godt kommunikasjonsarbeid fra NHO.

– Du har ikke vurdert å invitere Høyre, Venstre og KrF på forelesning i makroøkonomi?

– Det er jo det som er gøy med å skrive låter som det her er at du får frem budskapet på en spisset måte. Dette er jo ECON101, sier han.

Gjør seg klar for festivalopptreden

Lundesgaard forteller at han skal opptre med bandet sitt, The Housing Sector, under Arendalsuka.

– Flere artister boikotter Øya-festivalen, du har ikke prøvd å selge deg inn der da?

– Kanskje det, jeg vet ikke hvordan de stiller seg til beregning av formuesskatt. Det hadde vært gøy, sier han og ler.

Til orientering eies Øyafestivalen av det amerikanske oppkjøpsfondet KKR, så de er ikke påvirket av formuesskatten.