Brasils president: Trumps tollbrev er uakseptabel utpressing

– Hvis nødvendig så skal vi ta i bruk alle juridiske midler for å forsvare økonomien vår, sier Lula i en tale til nasjonen.

Trump truer med å innføre en toll på 50 prosent på varer som USA importerer fra Brasil. Det var 9. juli at Trump kunngjorde dette.

Trump sa da at økt toll er straff for det han kaller heksejakt på Brasils tidligere president Jair Bolsonaro.

USAs president la torsdag ut et skjermbilde på Truth Social av et brev som han har sendt til Bolsonaro.

– Jeg har sett den fæle behandlingen du får i hendene på et urettferdig system som har vendt seg mot deg. Denne rettssaken burde ta slutt umiddelbart! Jeg er ikke overrasket over å se at du leder på meningsmålingene. Du var en høyt respektert og sterk leder som tjente landet ditt godt, skriver Trump til Bolsonaro.

Knytter toll mot Bolsonaro-angrep

– Jeg deler din forpliktelse om å lytte til folket, og jeg er meget bekymret over angrepene på ytringsfriheten, både i Brasil og i USA, fra den nåværende regjeringen. Jeg har gitt sterkt uttrykk for min motvilje både offentlig og via tollpolitikken vår. Jeg har et oppriktig håp om at Brasils regjering endrer kurs, stanser angrep på politiske motstandere og avslutter det latterlige sensurregimet. Jeg skal følge nøye med, avslutter Trump.

Rettssaken mot Bolsonaro nærmer seg slutten. Tirsdag la påtalemyndigheten i Brasil ned påstand om å finne ham skyldig i kupplaner.

Påtalemyndigheten sa i sitt sluttinnlegg at Bolsonaro og sju andre var skyldige i å delta i en «væpnet kriminell organisasjon» og var ute etter å «på voldelig vis styrte den demokratiske orden».

Saken går nå videre til dommer Alexandre de Moraes, som skal avgjøre ekspresidentens skjebne.

Tiltalt for kupplanlegging

Bolsonaro står tiltalt i Brasils høyesterett for å ha ledet en «kriminell organisasjon» som planla et kupp for å holde ham ved makten etter nederlaget i valget i 2022, da han tapte mot venstreorienterte Luiz Inacio Lula da Silva.

Skulle den 70 år gamle ekspresidenten bli dømt, risikerer han opp mot 40 år i fengsel. Ifølge påtalemyndigheten mislyktes kuppforsøket på grunn av manglende støtte fra landets militære ledelse.

Bolsonaro, som var landets president fra 2019 til 2023 mener han er utsatt for en politisk heksejakt. Det mener også Trump, som i forrige uke gikk ut og kalte saken «et angrep på en politisk motstander».

