På en felles pressekonferanse med NATOs nye generalsekretær Mark Rutte mandag denne uken varslet USAs president Donald Trump at amerikanerne nå vil tillate direkte våpensalg til Ukraina.

UKRAINA-EXIT? Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton tror president Donald Trump kan trekke USA helt ut av Ukraina. Foto: NTB

Samtidig truet Trump Russland med tollsatser på opptil 100 prosent om en våpenhvileavtale ikke er på plass innen 50 dager.

– 100 prosent toll på null

– Dette er i all hovedsak tomme trusler. USA kjøper svært lite fra Russland – knapt noe – og det er ingen utsikter til at det vil endre seg. En toll på 100 prosent på ingenting er fortsatt ingenting, sier John Bolton, nasjonal sikkerhetsrådgiver i 2018-19 under den første Trump-administrasjonen, i et intervju med CNBC.

Derimot synes han sekundærsanksjoner virker mer truende – altså å ilegge toll på land som kjøper russisk olje. Her kommer man ikke utenom Kina og India, som er to av de største kjøperne av russisk olje.

– Midt i all forvirringen rundt vår faktiske tollpolitikk overfor Kina, India og resten av verden, virker det lite sannsynlig at Trump plutselig vil straffe disse to landene. Det er absolutt mulig, men jeg tror ikke det skjer. Og jeg tror russerne ser det på samme måte. Jeg tror ikke Kreml lar seg skremme av disse truslene i det hele tatt, fortsetter mannen som var USAs FN-ambassadør i 2005-06.

Frykter store ødeleggelser

Bolton hevder overfor kanalen at Russlands president Vladimir Putin har lyktes i å manipulere Trump siden innsettelsen i januar.

– Han presset Trump for langt, og gikk utenfor rammene, Trump følte at han måtte gjøre noe for å bevare sin troverdighet, sier han.

76-åringen tror ifølge CNBC-intervjuet ikke at Trumps tilsynelatende tøffere tone mot Russland innebærer en garanti for at USA vil fortsette leveransene av våpen, ammunisjon eller militær etterretning til Ukraina.

– Presidenten har vært tydelig på at – selv om han var skuffet over Putin – ikke er ferdig med ham ennå. Han ser fortsatt på Putin som en venn. Det å gi Putin 50 dagers spillerom i Ukraina kan føre til store ødeleggelser – kanskje får vi se den varslede russiske offensiven. Mye kan skje på 50 dager, forklarer han.

– Kan trekke seg helt ut

Under valgkampen gikk Trump høyt ut og lovet å avslutte krigen mellom Russland og Ukraina i løpet av 24 timer etter at han gjeninntok Det hvite hus.

– Han er åpenbart veldig på defensiven, og erkjenner at han ikke er i nærheten av å levere på det som trolig var et tåpelig løfte. Dette er en måte å trekke seg litt tilbake fra løftet på, sier Bolton videre til CNBC.

– Den større, langsiktige risikoen er at Trump rett og slett trekker seg helt ut av Ukraina, og følger opp med verken diplomati, våpen eller ammunisjon. Derfor bør ikke folk bli altfor begeistret over mandagens kunngjøring. Den betyr ikke nødvendigvis at hjelpen vil fortsette, fortsetter Trumps tidligere rådgiver.