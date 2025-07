Ny lov vedtatt: Trump slipper unna

Representantenes hus har vedtatt tre nye lover som skal styrke kryptovalutabransjen i USA. President Donald Trump har presset på for å gjøre landet til «kryptoens verdenshovedstad».

En av lovene – Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, som har fått det noe ladede akronymet «GENIUS Act» – gjelder regulering av stablecoins. Dette er en type kryptovaluta som er bundet til en stabil verdi, ofte amerikanske dollar, med mål om å redusere svingningene som ofte kjennetegner andre kryptovalutaer.

Loven har allerede blitt godkjent i Senatet med bred støtte fra begge partier, og sendes nå til presidentens bord.

Én ferdig – to igjen

De to andre lovforslagene – én som etablerer en ny markedsstruktur for kryptovaluta og én som forbyr sentralbanken Federal Reserve å utstede sin egen digitale valuta – skal nå behandles i Senatet.

Dette er de tre lovforslagene GENIUS Act (som allerede ble vedtatt i Senatet i juni) skal regulere stablecoins . Verdien deres er knyttet til vanlige valutaer som amerikanske dollar, og de fungerer som en bro mellom tradisjonell finans og blokkjedebasert økonomi.

(som allerede ble vedtatt i Senatet i juni) skal regulere . Verdien deres er knyttet til vanlige valutaer som amerikanske dollar, og de fungerer som en bro mellom tradisjonell finans og blokkjedebasert økonomi. Digital Asset Market Clarity Act har muligens den største gevinsten for kryptoentusiaster. Den tar sikte på å etablere et klart regulatorisk rammeverk for digitale eiendeler, og fordele tilsynsansvaret mellom Commodity Futures Trading Commission (CTFC) og Securities and Exchange Commission (SEC).

har muligens den største gevinsten for kryptoentusiaster. Den tar sikte på å etablere et klart regulatorisk rammeverk for digitale eiendeler, og fordele tilsynsansvaret mellom Commodity Futures Trading Commission (CTFC) og Securities and Exchange Commission (SEC). Anti Central Bank Digital Currency Surveillance State Act er ment å forhindre at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve utsteder sin egen digitale valuta. Sentralbanken har imidlertid hittil ikke har vist noen interesse for å lage en slik valuta.

Loven gir stabile rammer for stablecoins og krever at utstederne har reserver i bakhånd og følger amerikanske hvitvaskings- og sanksjonsregler.

Etter at Trump erklærte «kryptouke» i forkant av ukens hendelser, ble arbeidet med lovene forsinket i over et døgn på grunn av uenighet blant republikanerne internt i Representantenes hus. Til slutt ble de tre lovene behandlet hver for seg, noe som gjør utfallet for de to gjenstående lovene usikkert når de skal behandles i Senatet.

Trump bygger kryptoimperium

Lovgiverne og kryptobransjen mener stablecoin-loven er et viktig skritt for å øke tillit og stabilitet i et raskt voksende marked. Finansminister Scott Bessent sa i juni at markedet for stablecoins kan vokse til 3.700 milliarder dollar innen utgangen av tiåret.

Selv om loven har bred politisk støtte, møter den også kritikk – særlig fra demokrater som peker på at den ikke tar stilling til president Trumps egne økonomiske interesser i kryptosektoren.

Loven inneholder nemlig et forbud mot at medlemmer av Kongressen og deres familier kan tjene penger på stablecoins.

Dette forbudet gjelder imidlertid ikke for presidenten og hans familie – noe som får kritikerne til å slå alarm, ettersom Trump ifølge flere rapporter er i ferd med å bygge et kryptoimperium mens han fortsatt sitter i Det hvite hus.