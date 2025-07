Intensive forhandlinger mellom EU og USA

Sefcovic har forhandlet med et amerikansk team med handelsminister Howard Lutnick og handelsrepresentant Jamieson Greer i spissen.

EU-ambassadørene vil bli orientert om utfallet av forhandlingene fredag ettermiddag, sier talspersonen ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ved 13-tiden fredag opplyser Tysklands forbundskansler Friedrich Merz at forhandlingene nærmer seg slutten.

Han sier han støtter EU-kommisjonens arbeid med å finne et rimelig kompromiss før 1. august, som er fristen USAs president Donald Trump har satt for innføringen av 30 prosents toll på import av EU-produkter.

Han understreker dog at det er urealistisk at tollsatsene vil bli redusert til null, da det vil få store konsekvenser for USA.