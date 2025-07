Denne uken samles alle finansministrene i G20-landene i Durban i Sør-Afrika.

Blant de 20 medlemslandene i det internasjonale samarbeidsorganet finner man USA, Russland, Brasil, Italia og EU. Norge og finansminister Jens Stoltenberg deltar også, som et av åtte gjesteland.

Hovedtemaene for toppmøtet er internasjonal uro, global økonomi og internasjonalt samarbeid.

Det er håp om at landene vil komme med en felles uttalelse – et mål som ikke ble nådd ved siste toppmøte i februar. En enighet nå vil blitt sett på som en prestasjon, tross at G20-erklæringer ikke er bindende.

Fredag sier Canadas finansminister François-Philippe Champagne at han er «forsiktig optimistisk» med tanke på muligheten for enighet om en uttalelse. Det samme uttrykker ulike delegater fra andre land.

Vertslandet Sør-Afrika forsøker å fremme en afrikansk agenda på temaer som kapitalkostnader og finansiering av klimatiltak. Delegater på møtet forsøker å bli enige om felles formuleringer rundt globale økonomiske utfordringer, inkludert usikkerheten som skapes av spenninger rundt handel og klimafinansiering.

To delegater sier at utfordringen er å finne en ordlyd som USA vil akseptere. Det ble ekstra vanskelig ettersom USAs finansminister Scott Bessent ikke deltar. Han var heller ikke til stede på møtet i februar.

Finansministre fra Brasil, Kina, India, Frankrike og Russland deltok heller ikke på møtet.