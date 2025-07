Hamas tilbyr gisselslipp – klar for lang krig

Dersom en avtale ikke landes i de pågående våpenhvilesamtalene, kan det hende at Hamas ikke vil gå med på en midlertidig våpenhvile i framtida, tilføyer en talsperson for Hamas' væpnede fløy fredag.

Indirekte samtaler mellom Israel og Hamas startet i Qatar 6. juli. På bordet ligger et forslag om en 60 dager lang våpenhvile.

Hamas har også tidligere sagt at de vil løslate alle gislene i bytte mot at krigen avsluttes. Blant annet uttalte gruppens leder på Gazastripen dette i april i år.

Under våpenhvilen i vinter sa en Hamas-talsmann dessuten at Hamas kan være villige til å løslate alle de gjenværende gislene på en gang når fase to av våpenhvilen med Israel trer i kraft.

Andre fase trådte aldri i kraft, og Israel brøt våpenhvilen og gjenopptok angrepene 18. mars. Hamas løslot i tråd med avtalen med Israel 33 gisler i bytte mot hundrevis av palestinske fanger under våpenhvilen som startet 19. januar

Væpnede palestinere har fortsatt rundt 50 gisler på Gazastripen, hvorav under halvparten antas å fortsatt være i live.

Israel har hele tiden avvist å avslutte krigen på varig basis og har kun villet være med på våpenhvileavtaler i en begrenset periode.