Japan går til valg: Dette kan koste regjeringen dyrt

Det liberaldemokratiske partiet (LDP) har hatt regjeringsmakten i Japan nesten uavbrutt siden det ble dannet i 1955.

Oppslutningen om partiet er imidlertid dalende og nå nede på 24 prosent, viser en fersk meningsmåling utført for kringkasteren NHK, omtalt av Reuters. Det er det laveste siden 2012.

Dette er dårlig nytt for statsminister Shigeru Ishiba, som overtok i oktober, og det betyr at regjeringskoalisjonen står i fare for å miste flertallet til høyresiden.

Dette til tross for at LDP også blir regnet som et overveiende konservativt og nokså nasjonalistisk og populistisk parti.

SLITER: Japans statsminister Shigeru Ishiba sliter med dalende oppslutning for sin regjering og regjeringspartiet LDP. Foto: AP / NTB

Doblet pris på ris

Under en tredel av de spurte i den siste meningsmålingen uttrykker støtte til regjeringen, noe som blant annet blir tilskrevet høy prisvekst.

Prisen på ris er doblet siden i fjor på samme tid, og dette får følger i et land der 123 millioner innbyggere i gjennomsnitt spiser rundt 50 kilo ris hver.

Ris kostet i mai landbruksminister Taku Eto jobben. Det skjedde etter at han i en noe uheldig kommentar skrøt av at han selv aldri har måttet kjøpe ris fordi tilhengerne hans gir ham det han trenger og vel så det.

Kjerneinflasjonen i Japan er rett nok på vei nedover og lå på 3,3 prosent i juni, men dette inkluderer ikke matvarer og energi.

Ytre-høyre

President Donald Trumps har varslet 25 prosent toll på japanske varer fra 1. august, og dette er også dårlig nytt for Ishiba.

Regjeringen hans utfordres ikke bare av den tradisjonelle opposisjonen, men også fra det nye ytre-høyre-partiet partiet Sanseito.

Partiet ble dannet under coronapandemien da det markerte seg ved å spre konspirasjonsteorier om vaksine, internasjonale eliter og en rekke andre temaer, ifølge Reuters.

Nå hevder partiet at Japan står overfor «en stille invasjon» av migranter, og parallellene med Trumps Maga-bevegelse, tyske AfD og britiske Reform UK er mange.